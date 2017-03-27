Шрёдер: в плей-офф «Атланта» сможет справиться с любой командой

Разыгрывающий «Атланты Хоукс»после поражения от «Бруклин Нетс» (92:107) сказал, что его команде удастся составить конкуренцию другим клубам в плей-офф, когда в строй вернутся«В нашем лазарете находятся три игрока стартового состава. Сейчас нам нужно просто оставаться единым коллективом. Когда они вернутся, мы станем ещё сильнее. Когда начнётся плей-офф, мы сможем справиться с любой командой Восточной конференции. Мы уже доказали это», – приводит слова Шрёдера Atlanta Journal Constitution.Отметим, что поражение от «Нетс» увеличило серию «Атланты» без побед до семи матчей.