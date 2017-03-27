Центровой «Индианы» Джефферсон получил растяжение связок лодыжки

Центровой «Индианы»получил растяжение связок лодыжки в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» (107:94), состоявшемся 27 марта. Повреждение баскетболист получил в четвёртой четверти встречи.Изначально были опасения, что Джефферсон получил гораздо более серьёзную травму ноги, однако рентген-сканирование развеяло их.«Это моё 600-е растяжение связок лодыжки. Я должен оправиться от него и вернуться на паркет как можно быстрее», — прокомментировал травму Джефферсон, слова которого приводит ESPN.