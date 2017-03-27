Хилд: я видел, как «Клипперс» сломались

Защитник «Сакраменто Кингз»заявил, что заметил перелом в «Лос-Анджелес Клипперс», который позволил его клубу выиграть матч. За 3 минуты до конца игры «Кингз» проигрывали 11 очков, но в итоге вырвали победу — 98:97.«Мы увидели, как они начали щебетать друг с другом, и поняли, что это их крах. Когда команда ломается, она оказывается в опасности и легко может оступиться. Мы сумели поставить им подножку, забили несколько бросков, и попадание Лэнгстона было очень важным», — приводит слова Хилда Sacramento Bee.