Пашутин: Мазур приехал, и УНИКС сразу победил

Главный тренер УНИКСапрокомментировал победу команды над «Автодором» (95:83) в домашнем матче Единой лиги ВТБ, а также рассказал о приглашении латвийского специалиста«Нам было важно победить в психологическом плане. Когда мы двигаем мяч, то ситуация совсем меняется, мы начинаем попадать. У нас очень хорошие «большие», которых мы должны использовать ещё лучше. Ребята действовали по плану и находили «больших». Сегодня никто не жалел себя, и это выражалось в самоотдаче.Пригласили Мазура, поскольку это специалист высокого уровня. Мы знали его и раньше. У меня раньше был один ассистент Моллин, которому было непросто. У нас минимальный тренерский штаб. На таком уровне нужно больше помощников, чтобы иметь свежую голову и разделённую ответственность. Мазур приехал, и мы сразу победили. Желаю, чтобы он вписался в коллектив», — приводит слова Пашутина KazanFirst.