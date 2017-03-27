Анциферов: «Автодор» играл с УНИКСом со слишком большими перепадами

Главный тренер «Автодора»назвал нестабильность причиной поражения своего клуба в матче с УНИКСом (83:95).«Поздравляю УНИКС с победой. Тяжёлая игра как для них, так и для нас. Матч был очень важным. Мы очень серьёзно настраивались и, как вы сами видели, боролись. Но, к сожалению, действовали сегодня со слишком большими перепадами. Когда эти перепады были не такими серьёзными, нам удавалось держаться и возвращаться в игру. Однако когда перепады в нашей игре становились сильнее, то мы позволяли соперникам оторваться в счёте.Пытались достать их, но, к сожалению, не получилось. Не забили много своих бросков. УНИКС использовал очень много атак изнутри, где мы порой даже не успевали сфолить. К отрицательному результату привёл и проигранный подбор», — цитирует Анциферова сайт клуба.