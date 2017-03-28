Параховский: после такой игры с «Автодором» я должен проставиться всей команде

Центровой УНИКСапрокомментировал победу над «Автодором» со счётом 95:83 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Параховский набрал 30 очков и совершил 10 подборов, установив личный рекорд результативности.«На официальном уровне, в профессиональной карьере, никогда не набирал 30 очков. Думаю, что после такой игры я должен проставиться всей команде, без них не забил бы! Главное, чтобы мы выигрывали дальше и в прошлом осталась череда поражений, которые мы терпели на протяжении долгого периода. Надеюсь, мы начнём показывать тот баскетбол, которого от нас ждут, и будем так играть в плей-офф. Конечно, приятно заработать 30 очков, но ещё приятнее, что мы выиграли.Пока „Автодор“ не попадает в плей-офф, но шансы ещё сохраняет. Мы знали, что это бегущая команда, бросающая с любых позиций – мы не должны были позволить им это делать. И нам пришлось тяжело, это была уже третья игра за неделю, сложно восстанавливаться. Но сегодня мы выжали из себя максимум», — приводит слова Параховского официальный сайт УНИКСа.