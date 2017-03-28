Антипов: УНИКС победил «Автодор» на классе

Форвард УНИКСапрокомментировал победу над «Автодором» со счётом 95:83 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.«Психологически очень важная для нас победа после затянувшейся серии неудач, даже было неудобно перед нашими болельщиками. Так что хочу поблагодарить тех, кто сегодня пришёл нас поддержать.После первой половины мы начали контролировать игру и в целом победили на классе, но было нелегко. „Автодор“ в привычном стиле пытался доставить нам проблемы, часто много и неоправданно атаковал, совершая неподготовленные броски. Но мы выполнили тренерскую установку», — приводит слова Антипова официальный сайт УНИКСа.