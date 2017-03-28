«Нью-Йорк» обыграл «Детройт», прервав пятиматчевую серию поражений

«Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 109:95. Гости вели после первой четверти, однако затем «Никс» отыгрались и вышли вперёд, лидируя в третьей и четвёртой четвертях с отрывом в 20 очков.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Деррик Роуз, набравший 27 очков. Также в составе «Никс» 25 очков на счету латвийского форварда Кристапса Порзингиса, 21 — у Кармело Энтони. У «Детройта» 20 очков заработал Маркус Моррис, а Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов.
«Никс» одержали 28-ю победу в сезоне и занимают 12-е место в Восточной конференции, «Пистонс» располагаются на 10-й строчке с 34 победами.