Трипл-дабл с 37 очками Уэстбрука принёс «Оклахома-Сити» победу над «Далласом»

«Оклахома-Сити Тандер» вырвал победу у «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 92:91 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Оклахома-Сити» стал Расселл Уэстбрук, чей бросок за 7 секунд до окончания четвёртой четверти оказался победным. В общей сложности он набрал 37 очков, сделал 13 подборов и 10 передач, оформив очередной трипл-дабл. Ещё 15 очков на счету Виктора Оладипо. В составе «Далласа» по 15 очков набрали Нерленс Ноэль и Уэсли Мэттьюз.