«Валенсия» обыграла «Уникаху» в первом финальном матче Еврокубка

«Валенсия» в первом матче финала Еврокубка обыграла на родном паркете «Уникаху». Матч прошёл в равной борьбе. Первая половина встречи завершилась со счётом 35:35.После перерыва хозяева площадки были чуть удачливее. Перед заключительной четвертью левантийцы опережали соперника на 2 пункта, а к концу поединка сумели окончательно сломить сопротивление гостей, итоговый счёт противостояния — 68:62.Лучшим в составе обеих команд стал игрок «Валенсии» Боян Дубльевич — 14 очков + 8 подборов, у «Уникахи» 11 пунктов на счету Джеффа БруксаВторой финальный матч состоится 30 марта на площадке «Уникахи».