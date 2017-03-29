Льюль: «Хьюстон» уважает моё желание остаться в «Реале»

Защитник мадридского «Реала»рассказал о своём положении в нынешнем клубе и упомянул о своём отношении к переходу в НБА.«Я много раз говорил, что я счастлив в „Реале“. Думаю, что это идеальная команда для борьбы за титулы. „Реал“ приложил большие усилия, чтобы сохранить меня в своём составе, плюс фанаты команды каждый день демонстрируют свою любовь, что очень важно для меня.В конце концов, человек должен находиться там, где чувствует себя счастливым. Для меня таким местом является Мадрид.Что касается моих контактов с „Хьюстон Рокетс“, то эта команда всегда уважала моё решение. Они не давили на меня, за что я им благодарен», — приводит слова Льюля Eurohoops.