Льюль: «Хьюстон» уважает моё желание остаться в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль рассказал о своём положении в нынешнем клубе и упомянул о своём отношении к переходу в НБА.
«Я много раз говорил, что я счастлив в „Реале“. Думаю, что это идеальная команда для борьбы за титулы. „Реал“ приложил большие усилия, чтобы сохранить меня в своём составе, плюс фанаты команды каждый день демонстрируют свою любовь, что очень важно для меня.
В конце концов, человек должен находиться там, где чувствует себя счастливым. Для меня таким местом является Мадрид.
Что касается моих контактов с „Хьюстон Рокетс“, то эта команда всегда уважала моё решение. Они не давили на меня, за что я им благодарен», — приводит слова Льюля Eurohoops.