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175 лет назад 2016
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Льюль: «Хьюстон» уважает моё желание остаться в «Реале»

29 марта 2017, среда. 00:14. Баскетбол
Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль рассказал о своём положении в нынешнем клубе и упомянул о своём отношении к переходу в НБА.

«Я много раз говорил, что я счастлив в „Реале“. Думаю, что это идеальная команда для борьбы за титулы. „Реал“ приложил большие усилия, чтобы сохранить меня в своём составе, плюс фанаты команды каждый день демонстрируют свою любовь, что очень важно для меня.

В конце концов, человек должен находиться там, где чувствует себя счастливым. Для меня таким местом является Мадрид.

Что касается моих контактов с „Хьюстон Рокетс“, то эта команда всегда уважала моё решение. Они не давили на меня, за что я им благодарен», — приводит слова Льюля Eurohoops.
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид Хьюстон Рокетс Серхио Льюль
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