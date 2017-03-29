«Миннесота» вырвала победу у «Индианы», Таунс и Джордж набрали по 37 очков

«Миннесота Тимбервулвз» вырвал победу у «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 115:114 в пользу гостей. Победу «Тимбервулвз» принесли 3 точных штрафных броска от Рики Рубио за 3,4 секунды до конца четвёртой четверти.В итоге испанский защитник набрал 21 очко и сделал 10 передач. Самым результативным в составе победителей стал, на счету которого 37 очков и 12 подборов. За «Индиану» 37 очков набрал20 очков и 10 передач в активе Джеффа Тига.Благодаря этой победе «Миннесота прервала серию из 6 поражений.