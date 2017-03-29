«Атланта» победила «Финикс», прервав серию из 7 поражений

«Атланта Хоукс» в упорном матче на своей площадке обыграл «Финикс Санз» со счётом 95:91. Хозяева вели в счёте большую часть матча, во второй четверти их преимущество доходило до 18 очков, однако «Санз» в четвёртой четверти смогли на некоторое время даже выйти вперёд. Тем не менее, в концовке «Хоукс» оказались сильнее.Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Деннис Шрёдер, набравший 27 очков. Также в составе «Хоукс» дабл-даблы оформили форвард Эрсан Ильянова (18 очков, 12 подборов) и центровой Дуайт Ховард (15 очков, 11 подборов). У «Финикса» 24 очка заработал форвард Ти Джей Уоррен, а на счету защитника Тайлера Юлиса дабл-дабл (15 очков, 10 передач).«Хоукс» одержали 38-ю победу в сезоне, прервав серию из 7 поражений, и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Санз» проиграли уже 9 матчей подряд и располагаются на предпоследнем месте в Западной конференции с 22 победами.