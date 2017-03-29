«Филадельфия» в концовке вырвала победу у «Бруклина»

«Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде переиграл «Бруклин Нетс» со счётом 106:101. В матче несколько раз менялся лидер, а победитель определился лишь на последних минутах, когда «Сиксерс» добились преимущества в пять очков.
Самым результативным игроком стал центровой «Бруклина» Брук Лопес — на его счету 26 очков. В составе «Филадельфии» 23 очка заработал форвард Дарио Шарич, а Роберт Ковингтон оформил дабл-дабл (21 очко, 13 подборов).
«Сиксерс» одержали 28-ю победу в сезоне и занимают 12-е место в Восточной конференции, а «Нетс» располагаются на последней строчке с 16 победами.