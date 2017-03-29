Джордж: у «Индианы» нет победной гордости, команде не хватает злости

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж остался крайне недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз».
«У «Индианы» нет чувства ответственности в ключевой момент, нет победной гордости. В раздевалке не хватает спортивной злости. Мы должны быть профессионалами, особенно на своей площадке против команды, которая даже не попадает в плей-офф. У нас должно быть стремление побеждать и полная самоотдача», – цитирует Джорджа ESPN.
Встреча завершилась домашним поражением «Пэйсерс» со счётом 114:115.