Джордж: у «Индианы» нет победной гордости, команде не хватает злости

Форвард «Индиана Пэйсерс»остался крайне недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз».«У «Индианы» нет чувства ответственности в ключевой момент, нет победной гордости. В раздевалке не хватает спортивной злости. Мы должны быть профессионалами, особенно на своей площадке против команды, которая даже не попадает в плей-офф. У нас должно быть стремление побеждать и полная самоотдача», – цитирует Джорджа ESPN.Встреча завершилась домашним поражением «Пэйсерс» со счётом 114:115.