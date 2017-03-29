Керр: «Голден Стэйт» сыграет с «Сан-Антонио» в полном составе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз», заявил, что ни один игрок калифорнийской команды не пропустит предстоящего матча с «Сан-Антонио Спёрс» ради отдыха.«Все готовы сыграть, расписание было отличным. Мы выйдем на паркет и посмотрим, что сможем сделать», – приводит слова Керра ESPN.Напомним, что предыдущий поединок регулярного чемпионата против «Спёрс» кроме травмированного Кевина Дюранта пропустили. Тогда победа досталась подопечнымсо счётом 107:85.