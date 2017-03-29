Разыгрывающий «Милана» Калниетис выбыл на две недели из-за травмы

Литовский разыгрывающий «Милана»получил очередную травму (повредил мышцу), из-за которой выбыл из строя по меньшей мере на две недели, сообщает Sportando.Отметим, что в начале марта в матче 24-го тура Евролиги с «Басконией» Калниетис повредил приводящую мышцу ноги, из-за которой выбыл из строя на три-четыре недели.В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира Калниетис проводит на паркете в среднем по 19 минут, собирая за это время коллекцию из 7,3 очка, 3 ассистов и 2,3 передачи.