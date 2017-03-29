Беверли: жертвы Хардена много значат для «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс»сказал, что для команды большое значение имеет самоотверженная игра атакующего защитника. После матча с «Голден Стэйт Уорриорз» Харден вышел к журналистам с повязкой на повреждённом запястье.«Он зверь, просто машина. Он заботится о своём теле и делает всё правильно. Сейчас он со многим сражается, и мы это понимаем. Мы сражаемся вместе с ним. Для нас много значит то, что наш лидер играет через такую боль и жертвует своим телом», — приводит слова Беверли ESPN.