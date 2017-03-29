Ф. Рейес: хотел бы получить приглашение в «Лейкерс» или «Майами»

Капитан мадридского «Реала»заверил, что не жалеет о том, что не выступал в НБА. В то же время 37-летний игрок признался, что был бы не прочь получить предложение из большого американского клуба.«Мне поступали предложения из НБА, но не от важных команд. Хотел бы я, чтобы меня приглашали „Лос-Анджелес Лейкерс“ или „Майами Хит“. Но они не приглашали. Однако я не жалею, что не ушёл из „Реала“. Для меня играть в „Реале“ — это как играть в НБА или даже лучше», — приводит слова Рейеса Eurohoops.