Ф. Рейес: хотел бы получить приглашение в «Лейкерс» или «Майами»

Капитан мадридского «Реала» Фелипе Рейес заверил, что не жалеет о том, что не выступал в НБА. В то же время 37-летний игрок признался, что был бы не прочь получить предложение из большого американского клуба.
«Мне поступали предложения из НБА, но не от важных команд. Хотел бы я, чтобы меня приглашали „Лос-Анджелес Лейкерс“ или „Майами Хит“. Но они не приглашали. Однако я не жалею, что не ушёл из „Реала“. Для меня играть в „Реале“ — это как играть в НБА или даже лучше», — приводит слова Рейеса Eurohoops.