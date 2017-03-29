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Стивенсон договорился о трёхлетнем контракте с «Индианой»

29 марта 2017, среда. 20:10. Баскетбол
Атакующий защитник Лэнс Стивенсон согласовал с «Индианой Пэйсерс» трёхлетний контракт. По договору защитник получит $ 12 млн, гарантированными являются только первые два года сделки. Третий год станет опцией команды, сообщает обозреватель ESPN Крис Хэйнс.

Стивенсон провёл в «Индиане» четыре сезона с 2010 по 2014 год. Позднее он выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Его средние показатели в НБА — 8,8 очка, 4,2 подбора и 3,0 передачи за игру.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Лэнс Стивенсон
Новости. Баскетбол
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