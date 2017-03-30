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175 лет назад 2016
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«Мемфис» выиграл у «Индианы», Конли набрал 36 очков, Джордж — 22

30 марта 2017, четверг. 06:49. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней арене нанёс поражение «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:97.

Решающей стала первая четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 14 очков. В дальнейшем они лишь увеличивали преимущество, продолжая контролировать ход игры. В заключительной четверти «Пэйсерс» сократили отставание, но сумели лишь избежать разгрома.

Самым результативным игроком встречи стал Майк Конли, набравший 36 очков, его партнёр по «Мемфису» Винс Картер — 21. В составе «Индианы» лучшим оказался Пол Джордж — 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2017, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
110 : 97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Конли - 36, Картер - 21, Рэндольф - 17, Райт - 13, Аллен - 7, Эннис - 7, Дэниелс - 5, Харрисон - 4, Марк Газоль, Парсонс, Грин, Болдуин, Селден, Мартин, Дэвис
Индиана Пэйсерс: Джордж - 22, Брукс - 18, Янг - 16, Майлс - 15, Тёрнер - 9, Тиг - 4, Кристмас - 3, Аллен - 2, Серафен - 2, Эллис - 2, Нианг, Джефферсон, Робинсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз Винс Картер Майк Конли Пол Джордж
Новости. Баскетбол
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