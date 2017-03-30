«Мемфис» выиграл у «Индианы», Конли набрал 36 очков, Джордж — 22

В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней арене нанёс поражение «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:97.Решающей стала первая четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 14 очков. В дальнейшем они лишь увеличивали преимущество, продолжая контролировать ход игры. В заключительной четверти «Пэйсерс» сократили отставание, но сумели лишь избежать разгрома.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 36 очков, его партнёр по «Мемфису»— 21. В составе «Индианы» лучшим оказался— 22 очка.