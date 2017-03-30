Вучевич: Уэстбрук ведёт «Оклахома-Сити» за собой в каждом матче

Центровой «Орландо Мэджик»после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (106:114) поделился мнением об игре защитника«C этим нельзя ничего сделать. Он чертовски крутой игрок. Уэстбрук ведёт команду за собой в каждом матче. Я думаю, что цифры, которые он демонстрирует, просто невероятны. Остаётся только снять шляпу перед всем, что он делает. В овертайме Расселл реализовал несколько важных бросков, а в четвёртой четверти забросил пару трёхочковых, которые позволили его команде остаться в игре», – приводит слова Вучевича ESPN.В матче с «Орландо» Уэстбрук оформил трипл-дабл из 57 очков, 13 подборов и 11 передач.