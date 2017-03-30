Дюрант: есть всего пять игроков, чей отдых всех беспокоит

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»недоволен тем, что, обсуждая проблему с пропусками игроками отдельных матчей НБА, все обращают внимание только на звёзд.«Дело всего в паре игроков. Никого не волнует, если на лавке отсиживается 13-й игрок. Всё дело в Леброне Джеймсе, Стэфе Карри, Джеймсе Хардене, Расселе Уэстбруке. Всего пять игроков. Вы хотите ввести правило для этих пяти игроков.Я видел, как отдыхают парни, которые даже в плей-офф играть не будут. Отсиживаются до конца сезона. Тайсона Чендлера усадили на лавку. Уверен, он хочет играть, но про него никто ничего не говорит. Эта проблема не всей лиги, а только топ-игроков», — цитирует Дюранта ESPN.