«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», несмотря на дабл-дабл Спанулиса

«Анадолу Эфес» одержал домашнюю победу в 29-м туре Евролиги. Турецкий коллектив сломил сопротивление греческого «Олимпиакоса».В первой четверти хозяева сумели уйти в небольшой отрыв, победив в ней со счётом 22:15. После этого на паркете шла равная игра, и «Анадолу Эфес» удавалось сохранять своё преимущество.В заключительной четверти гости смогли сократить отставание до двух очков, но попадания Деррика Брауна в нужные моменты свели усилия «Олимпиакоса» на нет. Итоговая победа «Анадолу Эфес» — 77:69.Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев, набравший 18 очков, также в составе победителей выделялся, оформивший дабл-дабл (11 очков + 11 подборов).У «Олимпиакоса» дабл-дабл на свой счёт записал(11 очков + 10 передач), 16 очков в активе