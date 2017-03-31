«Клипперс» оказался сильнее «Финикса», Букер набрал 33 очка, Гриффин — 31

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде выиграл у «Финикс Санз» со счётом 124:118.Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 8 очков и удерживали лидерство до начала заключительной четверти. «Финиксу» удалось восстановить равновесие и сделать счёт 102:102, но затем «Клипперс» вновь ушли в отрыв, ставший для них победным.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 33 очка. В составе победителей лучшим с 31 очком оказался