«Хьюстон» побил рекорд «Голден Стэйт», реализовав 1083 трёхочковых за сезон

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс», реализовав 8 трёхочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», довели их общее количество в сезоне до 1083 (14,4 в среднем за игру). Таким образом, «Хьюстон» установил новый рекорд лиги по этому показателю. Предыдущее высшее достижение принадлежало «Голден Стэйт Уорриорз», который отправил в цель 1077 бросков из-за дуги в прошлом сезоне. При этом «Рокетс» проведут ещё семь поединков.Встреча закончилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 107:117.