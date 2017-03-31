Тенерифе примет «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Испанский город Тенерифе примет «Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов, об этом сообщает официальный сайт FIBA. Полуфинальные матчи заключительной стадии турнира состоятся 28 апреля, а финальная встреча 30 апреля.29 марта определились все участники финала Лиги чемпионов. Ими стали французский «Монако», турецкий «Банвит», итальянская «Умана Венеция» и испанский клуб «Иберостар Тенерифе», который и будет фактическим хозяином финала.Жеребьёвка решающей стадии Лиги чемпионов пройдёт 6 апреля в месте проведения финала — Тенерифе.