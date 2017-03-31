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175 лет назад 2016
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«Уникаха» выиграла у «Валенсии» и сравняла счёт в финале Еврокубка — 1-1

31 марта 2017, пятница. 23:46. Баскетбол
«Уникаха» одержала победу над «Валенсией» со счётом 79:71 во втором матче финала серии Еврокубка, сравняв общий счёт в серии — 1-1.

В первых трёх четвертях хозяева заметно превосходили гостей, которые попытались сократить отставание в счёте в последней десятиминутке, но для этого им просто не хватило времени. Лучшим в составе победителей стал Джамар Смит, который набрал 20 очков, а также совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.
Теперь всё решится в третьем матче, который состоится 5 апреля в Валенсии.

Еврокубок. Финал. 2-й матч
31 марта 2017, пятница. 22:00 МСК
Уникаха
Малага, Испания
79 : 71 (21:16, 22:18, 21:17, 15:20)
Валенсия
Валенсия, Испания
Уникаха: Смит - 20, Омич - 12, Брукс - 9, Диас - 7, Суарес - 6, Фогг - 6, Вачински - 6, Недович - 5, Диес - 4, Окоу - 4, Лафайетт
Валенсия: Вивес - 14, Дублевич - 11, ван Россом - 11, Сан Эметерио - 9, Сато - 9, Мартинес - 8, Састре - 3, Сикма - 2, Томас - 2, Ориола - 2, Феррандо, Дьо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Валенсия Уникаха
Новости. Баскетбол
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