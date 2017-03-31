16 очков Льюля помогли «Реалу» обыграть «Фенербахче» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу над «Фенербахче» со счётом 61:56 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в столице Испании.Команды поочередно отпускали друг друга в большие отрывы, но в третьей четверти хозяева всё же сумели стабилизировать игру и довести её до нужного результата. В составе испанцев стоит отметить Серхио Льюля, который набрал 16 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 2 передачи. У турок самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 15 очков.