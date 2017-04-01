Оскар Робертсон: надеюсь, что Уэстбрук побьёт мой рекорд

Легендарныйпризнался, что болеет за то, чтобы разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»сумел побить его рекорд по количеству трипл-даблов за сезон.«Я болею за него и надеюсь, что он побьёт мой рекорд. Я всегда считал его великим баскетболистом. Не думаю, что кто-то из других разыгрывающих лиги способен обыграть его один в один. Я думаю, что он великолепен для своей команды, фанатов и телевидения. Уэстбрук заслуживает того, чтобы получить премию MVP», — приводит слова Робертсона ESPN.На сегодняшний день 78-летний Робертсон является рекордсменом по количеству трипл-даблов за сезон, в регулярном чемпионате — 1961/62 ему удалось оформить 41 трипл-дабл.Расселл Уэстбрук имеет реальный шанс превзойти это достижение, на данный момент на его счету 38 трипл-даблов, а его «Оклахоме» предстоит сыграть ещё 8 матчей в текущем чемпионате.