40 очков Дерозана принесли «Торонто» победу над «Индианой»

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 111:100 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал, набравший 40 очков. Дабл-даблы оформили Йонас Валанчюнас (16 очков, 17 подборов) и Серж Ибака (15 очков, 12 подборов). За «Индиану» 28 очков набрал Пол Джордж, ещё 19 в активе Джеффа Тига.Эта победа стала для «Торонто» седьмой в последних восьми матчах.