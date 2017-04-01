«Шарлотт» победил «Денвер», Йокич оформил трипл-дабл, К. Уокер набрал 31 очко

«Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 122:114 в матче регулярного чемпионата НБА.«Наггетс» вели в счёте в течение большей части игры, а в третьей четверти их отрыв достиг 12 очков. Однако ближе к концу матча «Хорнетс» переломили ход игры и добились победы.У «Денвера» трипл-дабл на счету центрового(26 очков, 13 подборов, 10 передач), а форвард Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (18 очков, 13 подборов). Самым результативным игроком «Шарлотт» стал защитник, записавший на свой счёт 31 очко. Кроме того, 22 очка набрал центровой Фрэнк Камински.«Шарлотт» одержал 35-ю победу в сезоне и занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Денвер» располагается на 9-й строчке в Западной конференции, также одержав 35 побед.