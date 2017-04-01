«Кливленд» разгромил «Филадельфию» — "+17", Джеймс набрал 34 очка

«Кливленд Кавальерс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 122:105 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча перевес «Кавальерс» достигал 32 очков.
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 34 очка. Ещё 24 очка в активе Кайри Ирвинга, а Кевин Лав оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе «Филадельфии» Ричаун Холмс и Тимоте Луваву набрали по 19 очков.