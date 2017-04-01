«Нью-Орлеан» разгромил «Сакраменто» — "+28", Казинс набрал 37 очков

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома уверенно обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 117:89 в матче регулярного чемпионата НБА.«Пеликанс» вышли вперёд в середине первой четверти и лидировали до самой финальной сирены.Самым результативным игроком стал центровой «Пеликанс», записавший на свой счёт дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. Кроме того, дабл-даблы оформили форвард хозяев Энтони Дэвис (19 очков, 12 подборов) и центровой гостей Уилли Коли-Стайн (11 очков, 14 подборов).«Пеликанс» одержали 32-ю победу в сезоне и занимают 10 место в Восточной конференции, а «Сакраменто» располагаются на 13 строчке с 29-ю победами и уже не имеют шансов на плей-офф.