«Сан-Антонио» отыгрался с "-21" и дожал «Оклахому», Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА переиграл «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 100:95 в пользу гостей. По ходу третьей четверти преимущество «Оклахома-Сити» достигало 21 очка, однако этого не хватило для итоговой победы.
Самым результативным игроком в составе «Спёрс» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Ещё 17 очков в активе Пау Газоля. «Тандер» не спас от поражения даже очередной трипл-дабл Расселла Уэстбрука, который набрал 32 очка, 15 подборов и 12 передач.