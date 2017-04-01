«Нью-Йорк» победил «Майами», Порзингис и Драгич набрали по 22 очка

«Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Майами Хит» со счётом 98:94 в матче регулярного чемпионата НБА.«Никс» лидировали в счёте в течение большей части игры, но в концовке подпустили «Хит» очень близко и добыли победу лишь в напряжённой концовке.В составе «Нью-Йорка» 22 очка на счету, 20 — у Кортни Ли, а дабл-даблом отметился Гильермо Эрнангомес (10 очков, 12 подборов). У «Майами» 22 очка заработал, а Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл (17 очков, 16 подборов).«Никс» одержали 29-ю победу в сезоне и занимают 12 место в Восточной конференции, не имея шансов попасть в плей-офф. «Хит» располагаются на 7-й строчке с 37-ю победами.