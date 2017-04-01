Джастин Андерсон: ни я, ни Кайри Ирвинг не играли грязно

Атакующий защитник «Филадельфия Сиксерс»не имеет претензий к разыгрывающему «Кливленд Кавальерс»за грубый толчок в спину в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.«Ирвинг просто защищал своего партнёра по команде. По-моему, он увидел, как упал Леброн. Но я не думал, что такой габаритный игрок, как Джеймс, повалится на паркет. Это было немного странно. Однако я не играл грязно в том эпизоде, и, мне кажется, Кайри тоже. Со мной всё в порядке», – цитирует Андерсона ESPN.Встреча закончилась выездным поражением «Филадельфии» со счётом 105:122.