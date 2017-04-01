Айзея Томас: теперь команды лучше готовятся к матчам с «Бостоном»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (117:116) отметил, что соперники стали по другому относиться к его команде, после того как она заняла первое место в турнирной таблице Востока.«Теперь команды преследуют нас. Я говорил об этом с Дже Краудером. Игроки «Орландо» старались показать свой лучший баскетбол. Обычно мы являемся командой, которая идёт за другими. Сейчас чувствуется, что соперники готовы противостоять нам со стартового спорного. Теперь нам нужно делать больше с первых минут», – приводит слова Томаса ESPN.В поединке с «Орландо» Айзея провёл на паркете 36 минут, собрав коллекцию из 35 очков, 7 результативных передач, 3 подборов, 1 блок-шота и 1 перехвата.