Лав: может, в апреле «Кливленд» начнёт новую главу

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс»надеется, что в апреле его клубу удастся прервать неудачную серию прошлого месяца.«Очевидно, для нас это был тяжёлый месяц. Но кто знает, может, в апреле мы начнём новую главу. Мы просто пытаемся стать лучше», — приводит слова Лава корреспондент Elyria Chronicle-Telegram Рик Ноланд.В марте «Кавальерс» одержали семь побед при десяти поражениях, в результате чего уступили первую строчку в Восточной конференции «Бостон Селтикс». Однако команды имеют равное число поражений.