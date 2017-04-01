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Дюрант: разрыдался, когда сказали, что у меня перелом

1 апреля 2017, суббота. 16:29. Баскетбол
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант признался, что не сдержал слёз, когда врачи сказали, что у него сломана нога.

«Первым диагнозом, который мне назвали, был перелом ноги — большой берцовой кости. А это четыре-пять месяцев на восстановление. Я просто разрыдался. Думал: «Только не это снова», — приводит слова Дюранта Dime.

В итоге травма форварда оказалась разрывом связки колена и сильным ушибом кости. Сейчас Дюрант проводит бесконтактные занятия. В клубе рассчитывают, что он вернётся в строй до завершения регулярного первенства НБА.
Источник: Dime Magazine или Dime Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
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