Харден испытывает боль в запястье, но намерен сыграть во всех матчах чемпионата

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден намерен принять участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата, несмотря на то что продолжает испытывать дискомфорт в связи с травмой левого запястья. Об этом заявил сам баскетболист.
Слова лидера техасской команды подтвердил и её тренер Майк Д'Антони.
«Он правда хочет играть во всех матчах, и каким бы ни было решение Хардена, я его приму», — приводит слова специалиста Usa Today.
Отметим, что в предыдущем матче «Хьюстона» — с «Голден Стэйт Уорриорз» — форвард калифорнийцев Дрэймонд Грин ударил Хардена по повреждённой руке.
В текущем сезоне Джеймс Харден сыграл в 75 матчах, набирая 29 очков, собирая 8,2 подбора и раздавая 11,2 передачи в среднем за игру.