«Чикаго» одолел «Атланту», Батлер набрал 33 очка, Шрёдер — 29

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» на домашней арене выиграл у «Атланты Хоукс» со счётом 106:104.Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 6 очков, но после перерыва позволили соперникам перехватить инициативу и выйти вперёд. Исход встречи определился в её концовке. При счёте 102:104восстановил равновесие, а за 2 секунды до финальной сирены исполнил два точных штрафных броска, ставших для его команды победными.Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка. В составе «Хоукс» лучшим с 29 очками оказался