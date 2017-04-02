60 очков Лилларда и Макколлума на двоих помогли «Портленду» обыграть «Финикс»

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете выиграл у «Финикс Санз» со счётом 130:117.Хозяева ушли в отрыв уже в стартовой четверти, а в начале второго периода их перевес достиг 25 очков. В дальнейшем «Портленд» позволил соперникам несколько сократить отставание, но контролировал игру вплоть до финальной сирены.Самыми результативными игроками «Портленда» стали, набравшие соответственно 31 и 29 очков. Лучшим в составе «Финикса» оказался— 31 очко.