Гриффин стал вторым игроком, набравшим 10 000 очков за «Клипперс»

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс», набрав 36 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», довёл их общее количество за карьеру до 10 034 (21,5 в среднем за игру). Таким образом, он стал вторым баскетболистом в истории организации, преодолевшим рубеж в 10 000 очков. Ранее это удалось только Рэнди Смиту, который выступал за «Сан-Диего Клипперс» с 1971 по 1979 год и в сезоне-1982/83. Гриффин защищает цвета «Клипперс» с 2010 года.Встреча закончилась домашней победой «Клипперс» со счётом 115:104.