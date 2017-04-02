Остин Риверс выбыл до конца регулярного чемпионата

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс»выбыл до конца регулярного чемпионата из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги, сообщает ESPN. Игрок получил травму во время поединка с «Вашингтон Уизардс». Повреждение оказалось более серьёзным, чем предполагалось первоначально. Существует вероятность, что Риверс также пропустит определённую часть плей-офф.В текущем сезоне 24-летний защитник набирает по 12 очков, совершает по 2,2 подбора и отдаёт по 2,8 передачи за 28 минут в среднем за игру.