Хайнс: перед плей-офф ЦСКА нужно разобраться, как выигрывать концовки

Центровой ЦСКАсчитает, что из поражения от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги необходимо извлечь уроки на будущее.«Не стоит делать из этого поражения трагедию, Мы доминировали во второй половине встречи, но в концовке везение было на стороне хозяев. Настораживает ли меня второй проигранный овертайм в рамках Евролиги? Хорошо, что это происходит в регулярном сезоне, когда у нас есть право на ошибку, а не в «Финале четырёх». Решающие матчи ждут нас в апреле-мае, за регулярный сезон медалей никто не дает. Перед плей-офф нам нужно разобраться, как выигрывать концовки. У нас опытный тренерский штаб, который найдёт решение», – цитируют Хайнса «Известия».Встреча закончилась выездным поражением ЦСКА в овертайме со счётом 80:85.