Джеймс: миру нужны не новые Леброны, а врачи, ученые, полицейские, учителя…

Форвард «Кливленд Кавальерс»считает, что дети должны мечтать не только о карьере профессионального баскетболиста.«Миру нужны не новые Леброны, а врачи, ученые, полицейские, учителя и т. д. Я хочу, чтобы каждый ребёнок знал, что ему по силам всё. Нужно идти к своей мечте. Учитель, бухгалтер или учёный может быть таким же талантливым, как профессиональный спортсмен. Огромное число людей, с которыми я работаю, никогда не выходили на паркет, но сделали для успеха команды столько же, сколько и я. Без них моя игра никогда не была бы такой», – написал Джеймс в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм».