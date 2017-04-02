Харден может пропустить ближайшую игру «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс», возможно, пропустит следующую игру своей команды, которая состоится ранним утром 3 апреля, об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает инсайдер Джонатан Фейген.Матч против «Финикс Санс» может стать первым в сезоне, в котором лидер техасцев не появится на паркете.По официальной причине баскетболист простудился. Также по версии источника Харден может пропустить игру в связи с желанием тренерского штаба «Хьюстона» дать отдохнуть лидеру команды, который последние матчи провёл с повреждением левого запястья.В текущем сезоне Джеймс Харден сыграл в 76 матчах, набирая 29 очков, собирая 8,2 подбора и раздавая 11,2 передачи в среднем за игру.