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Президент «Торонто»: Лоури останется в команде на следующий сезон

2 апреля 2017, воскресенье. 23:20. Баскетбол
Президент «Торонто Рапторс» Масаи Уджири заверил, что один из лидеров команды Кайл Лоури останется в коллективе и на следующий сезон.

«Вы должны помнить, что во главе всех тех успехов «Торонто», которые произошли в последние несколько лет, стоял Кайл Лоури. Подписание нового контракта с Кайлом даже не обсуждается. До того как он получил травму, можно было говорить, что он один из лучших пяти игроков лиги в этом сезоне», — приводит слова Уджири The Score.

31-летний защитник в этом сезоне набирает по 22,8 очка, совершает по 4,8 подбора и отдаёт по 6,9 передачи в среднем за игру. На данный момент баскетболист восстанавливается от операции на правой кисти, которую он перенёс в конце февраля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Рэпторс Кайл Лоури
Новости. Баскетбол
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