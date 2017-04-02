Президент «Торонто»: Лоури останется в команде на следующий сезон

Президент «Торонто Рапторс» Масаи Уджири заверил, что один из лидеров команды Кайл Лоури останется в коллективе и на следующий сезон.
«Вы должны помнить, что во главе всех тех успехов «Торонто», которые произошли в последние несколько лет, стоял Кайл Лоури. Подписание нового контракта с Кайлом даже не обсуждается. До того как он получил травму, можно было говорить, что он один из лучших пяти игроков лиги в этом сезоне», — приводит слова Уджири The Score.
31-летний защитник в этом сезоне набирает по 22,8 очка, совершает по 4,8 подбора и отдаёт по 6,9 передачи в среднем за игру. На данный момент баскетболист восстанавливается от операции на правой кисти, которую он перенёс в конце февраля.