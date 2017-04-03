«Денвер» вырвал победу у «Майами», «Торонто» обыграл «Филадельфию»

«Денвер Наггетс» с трудом одолел «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 116:113. Самым результативным в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 29 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. За «Майами» 22 очка набрал Горан Дранич, на счету Хассана Уайтсайда 16 очков и 12 подборов.
В ещё одном матче «Торонто Рэпторс» добыл победу над «Филадельфией Сиксерс» — 113:105. Самым результативным у «Торонто» стал Серж Ибака — 24 очка. За «Филадельфию» 23 очка набрал Тимоте Луваву.